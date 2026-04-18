Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.
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FORMAZIONI
Il Milan è pronto a tornare in campo alla ricerca della vittoria contro il Verona. Per Massimiliano Allegri tutti a disposizione con il recente rientro in gruppo di Matteo Gabbia (che ha parlato così dell'allenatore rossonero). Quale squadra potrebbe schierare in campo dal primo minuto? Secondo 'La Gazzetta dello Sport' sicuro il ritorno al 3-5-2 dopo il tentativo fallito con il 4-3-3 contro l'Udinese.
In difesa pronto il rientro di Gabbia da titolare, con Tomori a destra e Pavlović a sinistra per proteggere la porta di Maignan. A centrocampo torna Fofana al posto di Ricci, con Rabiot e Modric a completare il reparto rossonero. Sulle fasce nessun dubbio: a destra pronto Saelemaekers e a sinistra Bartesaghi. E in attacco? Secondo la rosea Leao e Pulisic sono super favoriti, anche se Nkunku avrebbe ancora speranze per giocare al posto dello statunitense. Ecco la probabile formazione rossonero per Verona-Milan.
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.
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