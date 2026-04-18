In difesa pronto il rientro di Gabbia da titolare, con Tomori a destra e Pavlović a sinistra per proteggere la porta di Maignan. A centrocampo torna Fofana al posto di Ricci, con Rabiot e Modric a completare il reparto rossonero. Sulle fasce nessun dubbio: a destra pronto Saelemaekers e a sinistra Bartesaghi. E in attacco? Secondo la rosea Leao e Pulisic sono super favoriti, anche se Nkunku avrebbe ancora speranze per giocare al posto dello statunitense. Ecco la probabile formazione rossonero per Verona-Milan.