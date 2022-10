Verona-Milan, due dubbi di formazione per mister Pioli | Serie A News

1 di 1

VERONA-MILAN, DAVANTI GIROUD O REBIĆ?

Olivier Giroud (attaccante AC Milan) può partire ancora titolare a Verona | Milan News (Getty Images)

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato della probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Verona-Milan, partita della 10^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma domani sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Bentegodi'.

Non ci saranno ancora Mike Maignan, Simon Kjær e Charles De Ketelaere, che anche ieri hanno lavorato a parte e che dunque sono da considerare fuori causa per la trasferta in casa della squadra da qualche giorno affidata alla conduzione tecnica dell'ex difensore rossonero Salvatore Bocchetti.

Verona-Milan, Messias o Krunić? E davanti Rebić o Giroud?

Pioli, per Verona-Milan, potrebbe riproporre dunque la stessa formazione che ha giocato martedì sera in Champions League a 'San Siro' contro il Chelsea. Anche se, a detta del 'CorSport', ragiona su due possibili cambi. Il primo riguarda la trequarti: potrebbe rientrare, infatti, dal 1' il brasiliano Junior Messias al posto di Rade Krunić.

Così fosse, dunque, Brahim Díaz lascerebbe spazio a destra all'ex Crotone e tornerebbe a giocare in posizione centrale. L'altro dubbio è per l'attacco: Ante Rebić spera di strappare una maglia da titolare nel ruolo di centravanti, ma Olivier Giroud resiste. Per il resto tutto confermato, tra difesa e centrocampo.

A difendere i pali della porta rossonera ci sarà ancora, presumibilmente per l'ultima volta, il rumeno Ciprian Tătărușanu; davanti a lui, Pierre Kalulu, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori e Theo Hernández in difesa, con Sandro Tonali e Ismaël Bennacer a metà campo.