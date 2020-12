Sassuolo-Milan, le probabili formazioni di ‘Tuttosport’

Sassuolo-Milan, le probabili formazioni del quotidiano torinese

SASSUOLO-MILAN PROBABILI FORMAZIONI – Oggi pomeriggio, alle ore 15:00, si disputerà Sassuolo-Milan al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia. Scontro di alta classifica in Serie A quello tra i neroverdi di Roberto De Zerbi ed i rossoneri di Stefano Pioli.

Il Diavolo arriverà, però, all’appuntamento con tante assenze in tutti i reparti. Mancheranno, infatti, Simon Kjær e Matteo Gabbia in difesa, Ismaël Bennacer a centrocampo, Zlatan Ibrahimović ed Ante Rebić in attacco.

Pertanto, sarà confermato Pierre Kalulu al centro della retroguardia, Sandro Tonali in mediana mentre spetterà a Rafael Leão il compito di giocare da centravanti. Prima convocazione per il giovanissimo Emil Roback (classe 2003), attaccante della Primavera rossonera.

Il Sassuolo, al contrario, recupera tutti i suoi uomini migliori, dal difensore rumeno Vlad Chiricheș agli attaccanti Gregoire Defrel e Francesco ‘Ciccio’ Caputo. Mancherà, però, per squalifica l’ex Manuel Locatelli.

Queste, dunque, le probabili formazioni di Sassuolo-Milan di oggi secondo ‘Tuttosport‘ oggi in edicola.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiricheș, G. Ferrari, Rogério; Lopez, Obiang; Berardi, Djuričić, Boga; Caputo. A disposizione: Pegolo, Marlon, Ayhan, Muldur, Peluso, Kyriakopoulos, Magnanelli, Bourabia, Traoré, Defrel, Raspadori, Haraslin. Allenatore: De Zerbi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Brahim Díaz; R. Leão. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Duarte, Musacchio, Conti, Dalot, Krunić, D. Maldini, Castillejo, Hauge, Roback, Colombo. Allenatore: Pioli.

