Sassuolo-Milan, De Zerbi: “Loro con un’identità precisa. Manca Ibra? Meglio”

Sassuolo-Milan, le parole di De Zerbi alla vigilia del match

SASSUOLO-MILAN ULTIME NEWS – Roberto De Zerbi, tecnico neroverde ed ex calciatore della Primavera rossonera, ha introdotto i temi principali di Sassuolo-Milan. La gara, come noto, è in programma domani, alle ore 15:00, al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia. Queste le dichiarazioni di De Zerbi a ‘Sassuolo Channel‘.

De Zerbi sul pareggio in Fiorentina-Sassuolo: “E’ un punto importante. Che vale un punto ma un punto che è fatto contro una squadra che sta attraversando un momento particolare ma con giocatori di grande qualità. E’ un punto importante ottenuto con la nostra identità. È tornato il Sassuolo che abbiamo conosciuto in questi anni. Ci sono tante cose importanti che dovevamo ritrovare. Ora si tratta di dare continuità contro la squadra che è in testa con merito dall’inizio del campionato”.

De Zerbi sul Milan di Stefano Pioli: “Ha un’identità precisa perché rispettano le stesse partite sempre, in coppa e in campionato, con le squadre forte e deboli. Per noi sarà come giocare contro Inter o Juventus. Forse anche un po’ più difficile perché hanno l’entusiasmo della squadra che non si ferma, che sta in testa. Per noi è importante perché dopo 3 anni di lavoro ci giochiamo una partita contro la prima. Vincendola ci porterebbe a 2 punti dalla prima e questo deve essere motivo d’orgoglio. Vuol dire che qualcosa abbiamo fatto, vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto”.

De Zerbi su Zlatan Ibrahimović: “E’ un campione a quasi 40 anni e lo ha dimostrato, forse uno dei pochissimi che abbiamo in Italia, è meglio che non ci sia sicuramente. Ma il Milan ha altri giocatori forti, dal portiere fino all’attacco. Sono la seconda o terza miglior difesa, secondo miglior attacco. Hanno tutto, però non è che vogliamo entrare in campo per passarci la domenica pomeriggio, vogliamo cercare di vincere giocando come a Firenze e per mantenere anche noi questa striscia positiva perché nel 2020 abbiamo perso poche volte, abbiamo fatto tanti punti, stiamo crescendo, stiamo rimettendo tutti i giocatori al centro dell’idea, del progetto, perché sono tutti protagonisti, anche domani giocheranno tanti che non hanno giocato a Firenze e anche noi arriviamo con entusiasmo alla gara di domani”.

De Zerbi su Manuel Locatelli, domani assente per squalifica: "E' molto importante per tante cose: per la qualità e per la personalità, per il giocatore che è diventato. E' arrivato ad essere così, non era così quando è venuto a Sassuolo. Per portare più giocatori a diventare come Locatelli bisogna accettare l'assenza, cercare di sopperire con qualcuno che ancora non è così forte dal punto di vista mentale, dando fiducia. L'assenza di Locatelli la recepiamo con dispiacere ma anche con la voglia che qualcuno si prenda la responsabilità e quell'onere che ha Francesco Magnanelli, che Locatelli si è guadagnato".