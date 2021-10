Porto-Milan, le probabili formazioni: grande dubbio per Pioli

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Porto-Milan: Pioli pensa a diverse novità rispetto al Verona

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato questa mattina le probabili formazioni di Porto-Milan. La gara, che si disputerà allo stadio 'do Dragao', è valida per la terza giornata del gruppo B di Champions League. Il Porto di Conceicao ha pareggiato a Madrid contro l'Atletico e poi perso 1-5 in casa contro il Liverpool; il Milan di Stefano Pioli, invece, ha perso sia ad Anfield contro il Liverpool (2-3) sia a San Siro contro l'Atletico Madrid. Ecco comunque le probabili formazioni di Porto-Milan.

Partiamo dai rossoneri. Pioli schiera come di consueto un 4-2-3-1. Tatarusanu in porta, mentre in difesa ci saranno Calabria, Tomori, Kjaer e Kalulu. La novità è rappresentata dal numero 2 rossonero, che giocherà a sinistra invece che a destra. A centrocampo Tonali e Bennacer, con Franck Kessie che deve scontare un turno di squalifica. Sulla trequarti Rafael Leao e Alexis Saelmaekers insieme a Rade Krunic, anche se è aperto il ballottaggio con Daniel Maldini. In attacco Olivier Giroud. Zlatan Ibrahimovic andrà in panchina, così come ha annunciato Pioli in conferenza stampa.

MILAN (4-2-3-1). Tatarusanu, Calabria, Tomori, Kjaer, Kalulu; Tonali, Bennacer; Rafael Leao, Krunic (Maldini), Saelemaekers, Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

Il Porto si schiera in maniera speculare ai rossoneri. In porta Diogo Costa, mentre in difesa ci saranno Joao Mario, Pepe, Mbemba e Wendell. I due incontristi Uribe e Sergio Oliveira, mentre sulla trequarti giocheranno Otavio, Corona e Luis Diaz. In attacco Taremi. L'unico ballottaggio è quello tra Mbemba e Marcano.

PORTO (4-2-3-1). Diogo Costa, Joao Mario, Pepe, Mbemba, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira; Otavio, Corona, Luis Diaz; Taremi. Allenatore: Sergio Conceicao