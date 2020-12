Milan-Lazio: Calabria o Calhanoglu vicino a Krunic | Serie A News

Milan-Lazio: chi a centrocampo tra Calabria e Calhanoglu?

MILAN-LAZIO ULTIME NEWS – Uno tra Davide Calabria e Hakan Calhanoglu ‘rischia’ di dover giocare nel ruolo di mediano davanti la difesa mercoledì sera, quando, a ‘San Siro‘, si disputerà Milan-Lazio, gara valida per la 14^ giornata di Serie A.

Il tecnico rossonero Stefano Pioli, infatti, si trova nei guai a centrocampo. Squalificato Franck Kessié, infortunato Ismaël Bennacer e con Sandro Tonali a rischio forfait.

Le condizioni del centrocampista ex Brescia, uscito nell’intervallo di Sassuolo-Milan 1-2, saranno valutate nelle prossime ore. Si spera che il risentimento muscolare non gli impedisca di scendere in campo contro la squadra di Simone Inzaghi.

Qualora, però, anche Tonali dovesse mancare, al fianco dell'unico centrocampista disponibile, Rade Krunic, secondo 'Sky Sport' Pioli starebbe meditando di far giocare uno tra Calabria (giocò in quel ruolo una volta con Gennaro Gattuso) e Calhanoglu.