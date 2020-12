Sassuolo-Milan 1-2: gol e highlights (13^ giornata Serie A) | Video

Sassuolo-Milan 1-2: gol e highlights del match del ‘Mapei Stadium’

SASSUOLO-MILAN ULTIME NEWS – Torna al successo, dopo due pareggi consecutivi contro Parma e Genoa, il Milan di Stefano Pioli. Lo fa nel modo più bello, nel giorno più difficile, in una situazione di contingente emergenza.

Il Diavolo passa, 1-2, sul campo del Sassuolo nonostante le assenze di Matteo Gabbia, Simon Kjær, Ismaël Bennacer, Zlatan Ibrahimović ed Ante Rebić. La vittoria arriva grazie ad un primo tempo perfetto, suggellato dai guizzi di Rafael Leão ed Alexis Saelemaekers.

Il portoghese, in gol dopo appena 6.76” di gioco, sigla la rete più veloce della storia della Serie A e dei Top 5 campionati europei. Per il Milan, anche un gol annullato a Hakan Çalhanoğlu. Inutile, nel finale, il gol di Domenico Berardi su calcio di punizione per la squadra di Roberto De Zerbi.

Il Milan conserva, così, il primo posto in classifica, con un punto di vantaggio sull’Inter. Rivediamo, nel consueto video tratto dal canale ‘YouTube‘ ufficiale della Lega Serie A, gol e highlights di Sassuolo-Milan del ‘Mapei Stadium‘!

