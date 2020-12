Sassuolo-Milan, De Zerbi: “Gol Leao? Complimenti a Pioli per lo schema”

Sassuolo-Milan, le parole di De Zerbi in conferenza

SASSUOLO-MILAN ULTIME NEWS – Roberto De Zerbi, tecnico neroverde, ha parlato in conferenza stampa al termine di Sassuolo-Milan, gara della 13^ giornata di Serie A. Ecco le dichiarazioni di De Zerbi riportate da Tuttomercatoweb.com.

Sul match: “Pensavo di trovare una gara difficile ma non di regalare due gol così, uno ancora prima che iniziasse la partita. Poi dopo giochiamo contro la prima, è successo così contro l’Inter che è seconda, e se regali gol così fai fatica a raddrizzarle e questo è un problema grosso perché se con Inter e Milan abbiamo fatto questi approcci paurosi o non con la convinzione totale, non di tutti, vuol dire che o chiediamo troppo o stiamo mandando il motore fuori giri, perché vediamo i ragazzi più bravi di come si sentono. Ho una squadra forte ma entrare col braccino, al livello nostro non ci possiamo stare”.

La squadra fa fatica in casa: “Ci può stare che il Sassuolo perda con le due milanesi, sono prime e seconde. Mi dà fastidio il modo con cui sono arrivate queste sconfitte, il modo con cui sono arrivati i gol e il modo con cui siamo andati a misurarci, senza lo spirito che una piccola deve avere, che è il coraggio, pensarsi bravi ma il problema è che quando non ti pensi adatto per duellare alla pari poi ti fai gol da solo”.

Pioli ha detto che il gol di Leao è uno schema studiato: “Facciamo i complimenti al Milan e a Pioli per lo schema studiato”.

Sull’assenza di Locatelli: “E’ un giocatore importante per noi. E’ chiaro che pesa ma è altrettanto vero che possiamo sostituirlo facendo meglio di oggi”.

Ancora sul Milan: “E’ una squadra di ragazzini ma di giocatori forti, convinti di poter stare in avanti e lo dimostrano, si sentono la capolista e lo sono con merito”.

