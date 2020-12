Milan-Lazio, centrocampo nei guai: fuori anche Tonali | Serie A News

Verso Milan-Lazio: Tonali si avvia al forfait

MILAN-LAZIO ULTIME NEWS – Sandro Tonali, centrocampista rossonero, è stato sostituito, ieri, nell’intervallo di Sassuolo-Milan 1-2 al ‘Mapei Stadium‘. Al suo posto, dentro Rade Krunić.

Il Milan ha fatto sapere come Tonali, nel corso del primo tempo, avesse accusato un risentimento all’adduttore in seguito ad un contrasto. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, l’ex Brescia dovrebbe dunque saltare Milan-Lazio, gara in programma mercoledì 23 dicembre, alle ore 20:45, a ‘San Siro‘.

Bel problema per Stefano Pioli, tecnico rossonero, giacché non giocherà contro i capitolini neanche Franck Kessié. L’ivoriano, diffidato, è stato ammonito e, pertanto, sarà squalificato per un turno dal Giudice Sportivo di Serie A. Come si ricorderà, poi, il Diavolo dovrà anche fare i conti con l’assenza dell’infortunato Ismaël Bennacer, il quale si rivedrà nel 2021.

Senza Tonali, Kessié e Bennacer, dunque, quale centrocampo per Milan-Lazio di mercoledì sera? Per il quotidiano torinese, Krunić è l’unico sicuro del posto in mediana. Poi, Pioli potrebbe arretrare nei due davanti la difesa il turco Hakan Çalhanoğlu, schierandolo, di fatto, nel ruolo di regista.

Ruolo che aveva già ricoperto, in un paio di circostanze, e non con grande esito, nel Milan di Marco Giampaolo. Per la gara contro la squadra di Simone Inzaghi, saranno certamente out anche Matteo Gabbia, Simon Kjær e Zlatan Ibrahimović, mentre si tenterà di recuperare Ante Rebić. Calciomercato Milan: vice Ibra, tutto su Luka Jovic! Vai alla news >>>