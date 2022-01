Milan-Juventus, le probabili formazioni: Pioli sceglie Messias e Díaz

Le probabili formazioni di Milan-Juventus, partita della 23° turno della Serie A 2021-2022. Le scelte di Stefano Pioli e Massimiliano Allegri

QUI MILAN - Stefano Pioli ha sciolto tutti i dubbi: in difesa, a destra, tornerà titolare Davide Calabria . Nel cuore della retroguardia, il rientro di Alessio Romagnoli dopo la squalifica. Stesso discorso, in mezzo al campo, per Sandro Tonali . Il quale, però, sarà affiancato da Rade Krunić .

Sulla trequarti, poi, il tecnico rossonero ha scelto di utilizzare Junior Messias a destra e riconfermato la fiducia a Brahim Díaz. Intoccabile, ovviamente, l'uomo in più del Diavolo in questo momento, Rafael Leão. In attacco, giocherà Zlatan Ibrahimović, che non segna a 'San Siro' dallo scorso 12 settembre.