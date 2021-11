Milan-Inter, chi al posto di Theo Hernandez? Tre le ipotesi

Come viene riportato da Tuttosport, il Milan ha un problema da risolvere. Theo Hernandez, infatti, sarà squalificato e non sarà a disposizione per Milan-Inter, derby che si giocherà domenica sera a San Siro. Stefano Pioli, dunque, deve decidere cosa fare, e da questo punto di vista l'allenamento di oggi e la rifinitura di domani sarà decisiva. Scopriamo insieme le varie opzioni.