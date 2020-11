Milan-Celtic: si va verso il rientro di Bennacer | Europa League News

Verso Milan-Celtic: tornerà Bennacer

MILAN-CELTIC ULTIME NEWS – Ismaël Bennacer, classe 1997, tenuto precauzionalmente a riposo ieri per Milan-Fiorentina, non è stato rischiato da Stefano Pioli perché affaticato. Lo ha ricordato il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Niente di serio, comunque, per Bennacer che dovrebbe tornare regolarmente nell’elenco dei convocati e titolare per Milan-Celtic. La gara, come noto, sarà valida per la 5^ giornata del Gruppo H di Europa League.

CALCIOMERCATO MILAN, PAOLO MALDINI PESCA A ZERO DAL REAL MADRID >>>