Derby Inter-Milan, le probabili formazioni di San Siro | Serie A News

Le probabili formazioni di Inter-Milan, il derby di Milano valido per la 24^ giornata di Serie A. Queste le scelte dei due tecnici?

Le probabili formazioni di Inter-Milan , il derby di Milano , partita valida per la 24^ giornata di Serie A , secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

QUI INTER - Simone Inzaghi , tecnico nerazzurro, potrà schierare la formazione titolare. Tutti disponibili, infatti, gli undici solitamente schierati dall'inizio. Uniche assenze quelle di Joaquín Correa e del neo-acquisto Robin Gosens . I quali, ad ogni modo, non sarebbero partiti dal 1'.

QUI MILAN - Stefano Pioli, tecnico rossonero, non sa ancora se potrà contare sul recupero di Fikayo Tomori. Il difensore inglese migliora, è ma plausibile che giochi Pierre Kalulu al centro della retroguardia. Dilemma anche per quanto concerne Zlatan Ibrahimović: si va verso una maglia da titolare per Olivier Giroud.