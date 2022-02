Inter-Milan, Giroud si scalda per il suo primo derby | Serie A News

Olivier Giroud dovrebbe partire titolare in Inter-Milan, salvo recupero di Zlatan Ibrahimovic al 100%. Non ha giocato il derby d'andata

Olivier Giroud si scalda. È infatti altissima la probabilità che scenda in campo da titolare per Inter-Milan, il derby di Milano in programma sabato alle ore 18:00 a 'San Siro', una partita valida per la 24^ giornata di Serie A. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina.

Zlatan Ibrahimovic, infatti, è ancora in forte dubbio per il derby contro i nerazzurri. E, anche qualora dovesse farcela a rientrare nell'elenco dei convocati, l'autonomia fisica gli consentirebbe, al massimo, di partire dalla panchina. Ecco, dunque, che il centravanti classe 1986 potrebbe avere una grande chance per entrare nel cuore dei tifosi rossoneri.

Giroud, che ha vissuto tantissimi derby a Londra con le maglie di Arsenal e Chelsea, non ha giocato quello d'andata. In Milan-Inter 1-1 dello scorso 7 novembre 2021, infatti, è rimasto in panchina per tutti i 90'. Arriva, però, all'appuntamento di dopodomani contro la squadra di Simone Inzaghi, capolista del campionato, in condizione e fiducia.

Inoltre, quasi ogni volta che ha giocato a 'San Siro', l'attaccante francese ha lasciato il segno. Doppietta contro il Cagliari, reti contro Hellas Verona, Torino e Roma. In tutte le circostanze in cui Giroud ha segnato, il Milan ha poi vinto quella partita. Finora, però, ha sempre segnato in casa e mai in trasferta.

Inter-Milan, derby che, a logica di calendario, il Diavolo giocherà fuori casa potrebbe aiutare Giroud a sbloccarsi con i gol in trasferta. Perché sarebbe comunque segnare a 'San Siro', sebbene davanti un pubblico composto quasi unicamente da sostenitori della seconda squadra di Milano.

Il Milan vorrebbe tanto avere Ibra nel derby, ma nelle 12 partite in cui Zlatan non è partito titolare in questo campionato, i rossoneri hanno collezionato 11 vittorie ed un pareggio. Motivo in più, dunque, per salire sul carro di Giroud. Milan, il vice Ibra grazie a Moncada: le ultime news di mercato >>>

