Calciomercato Milan – Il vice Ibrahimovic grazie a Moncada: le ultime

Il calciomercato invernale è storia da qualche giorno, ma il Milan, da club serio, pensa già alle mosse per la prossima sessione di trattative. In estate, infatti, il Diavolo dovrà intervenire in ogni reparto: uno o due difensori centrali di livello, un centrocampista di caratura internazionale, un esterno destro d'attacco. Settore del campo dove, oltretutto, potrà arrivare un altro centravanti.