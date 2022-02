Inter-Milan, Ibrahimovic oggi o domani prova sul campo | Serie A News

Zlatan Ibrahimovic è in dubbio per Inter-Milan di sabato. Il tendine d'Achille fa ancora male, ma lo svedese proverà ad esserci. Anche se ...

Zlatan Ibrahimovic riuscirà ad esserci in Inter-Milan di sabato pomeriggio, ore 18:00, a 'San Siro'? Questo è il grande interrogativo che si pone 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Più passa il tempo, infatti, e più crescono le chance di vedere Olivier Giroud titolare nel derby, partita della 24^ giornata di Serie A, anziché lo svedese, alle prese con un'infiammazione al tendine d'Achille della gamba destra.

Ibra è Ibra. E un'infiammazione può anche essere smaltita in extremis. Ma il semaforo verde per la partecipazione di Zlatan alla stracittadina arriverà soltanto nel caso in cui il fastidio sia passato del tutto. Diversamente, l'attaccante scandinavo, classe 1981, dovrebbe rinunciare al 15° derby di Milano della sua carriera, il 10° in rossonero. Chissà se l'ultimo. Riposo e terapie, in seguito al problema accusato durante Milan-Juventus dello scorso 23 gennaio, avrebbero dovuto consentirgli di esserci senza troppi intoppi. Eppure, finora, Ibra non è riuscito a recuperare.

Da più di una settimana Ibrahimovic lavora in palestra perché il tendine d'Achille gli fa ancora male. Inter-Milan, dunque, a serio rischio per lui. Se le cose miglioreranno, nelle prossime ore, Ibrahimovic proverà sul campo a Milanello, tra oggi e domani: testerebbe, così, la sua tenuta con delle prove specifiche. Il tutto mentre i suoi compagni saranno impegnati nelle prove tattiche anti-Inter. Prove alle quali Zlatan può anche non partecipare, visto che lui conosce a memoria ciò che deve fare sul terreno di gioco.

In ogni caso, ha commentato 'La Gazzetta dello Sport', pure se Ibrahimovic recuperasse all'ultimo per Inter-Milan, appare molto, molto complicato che possa scendere in campo da titolare. Qualora fosse in condizione accettabile, mister Stefano Pioli potrebbe valutare, insieme allo staff medico ed ascoltando lo stesso giocatore, al massimo di portarlo in panchina. Certo che, per il Milan, non poter disporre a tempo pieno del suo leader carismatico sarebbe una bella perdita. Ma avere o non avere Ibra fa tutta la differenza del mondo, come ha commentato ieri Davide Calabria a 'DAZN'.

In casa rossonera ci si augura che Zlatan riesca ad esserci, magari 'last minute'. Anche se non si ha alcuna voglia di rischiare che, per prendere parte al derby, magari vada incontro ad ulteriori infortuni. Ancora qualche ora e capiremo cosa succederà. Milan, il vice Ibra grazie a Moncada: le ultime news di mercato >>>

