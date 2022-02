Inter-Milan, per Tomori è corsa contro il tempo | Serie A News

Fikayo Tomori potrebbe recuperare quasi miracolosamente per Inter-Milan. La decisione finale verrà presa tra oggi e domani. Il Milan ci conta

Tra oggi e domani Fikayo Tomori capirà se potrà essere a disposizione di mister Stefano Pioli per Inter-Milan , il derby di Milano , partita della 24^ giornata di Serie A . Lo ha evidenziato 'Tuttosport' oggi in edicola.

Il ginocchio sinistro non si è gonfiato. Tanto è vero che, ieri, Tomori ha persino svolto una prima parte di allenamento con il resto del gruppo , per poi proseguire con un programma personalizzato mentre i compagni hanno fatto una partitella a ranghi misti con la Primavera di mister Federico Giunti .

Il recupero di Tomori per Inter-Milan sarebbe di vitale importanza per il Diavolo. L'ex Chelsea , infatti, dà sicurezza al reparto, è garanzia di solidità, è leader del reparto arretrato al pari di Simon Kjær . Con il danese aveva costruito una bella intesa ed altrettanto stava riuscendo a fare con capitan Alessio Romagnoli .

Poi, l'infortunio patito in Coppa Italia contro il Genoa e la susseguente operazione. Il numero 23 rossonero, ad onor del vero, ha sempre messo nel mirino questo derby come partita per tornare in campo da protagonista. Logicamente, si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo per esserci.

E, soprattutto, contro le risposte del suo fisico. Se il ginocchio non si gonfierà e non darà ulteriori fastidi, già oggi potrebbe arrivare il via libera per tornare in gruppo. Ciò potrebbe comunque avvenire anche domani. Non dovesse farcela, al fianco di Romagnoli giocherebbe l'ottimo Pierre Kalulu.