Milan, le ultime sull’allenamento di Tomori e Ibrahimovic | PM News

Fikayo Tomori e Zlatan Ibrahimovic hanno concluso il loro allenamento a Milanello. Le ultime news in vista del derby Inter-Milan di sabato

Ci sono buone notizie, in vista del derby di sabato pomeriggio a 'San Siro' tra Inter e Milan in merito al recupero di Tomori. Il classe 1997 , ex Chelsea , ha infatti svolto il riscaldamento e la prima parte dell'allenamento di oggi con il resto del gruppo. Successivamente, però, Tomori (operato a metà gennaio per al menisco mediale del ginocchio sinistro), ha proseguito con del lavoro personalizzato: un po' di corsa e un po' di lavoro con il pallone.

Il suo recupero, dunque, procede bene e se non dovesse esserci per il derby potrebbe rientrare per il 9 febbraio, sempre a 'San Siro', per Milan-Lazio, gara dei quarti di finale di Coppa Italia. Niente allenamento invece in gruppo nemmeno oggi per Ibrahimovic che ha svolto del lavoro personalizzato.