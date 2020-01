Coppa Italia – Verso Milan-Spal: occasione da titolare per Rebic?

NEWS MILAN – Domani pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà a ‘San Siro‘ Milan-Spal, sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019-2020. Secondo quanto riferito dall’edizione online de ‘La Gazzetta dello Sport‘ il tecnico Stefano Pioli, per l’occasione, potrebbe concedere una chance da titolare ad Ante Rebic, classe 1993, attaccante croato che, tra dicembre 2019 e questo inizio di gennaio 2020, ha visto il campo soltanto nei 6′ di recupero di Cagliari-Milan di sabato scorso.

Rebic, infatti, per il quale da tempo, si parla, di un possibile ritorno all’Eintracht Francoforte già in questa sessione di calciomercato, dovrebbe avere la possibilità di partire, dall’inizio, al fianco di Zlatan Ibrahimovic in attacco oppure, visto il passaggio del Milan dal 4-3-3 al 4-4-2, come quarto di centrocampo, a destra, in ballottaggio con Samuel ‘Samu’ Castillejo visto che Jesús Suso sembra aver perso quota nelle gerarchie di Pioli.

Un altro calciatore rossonero, intanto, si scalda per disputare, da titolare, il match Milan-Spal di domani. Per tutti i dettagli, continua a leggere >>>

