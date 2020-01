Coppa Italia, Milan-Spal: Kjaer può partire dal primo minuto

ULTIME NEWS MILAN – Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, Simon Kjaer, con ogni probabilità, scenderà in campo dal primo minuto in occasione di Milan-Spal di Coppa Italia. Il danese ha giocato la sua ultima partita con l’Atalanta il 26 novembre in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Un ritmo partita che andrà trovato il più presto possibile dal momento che i due Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio, diffidati in campionato, saranno presto costretti al forfait. Intanto Jesus Suso ha chiesto di partire, continua a leggere >>>

