Il Milan si prepara a fare esordire in avanti Francesco Camarda. Fonseca, secondo il quotidiano, ha due ballottaggi aperti in vista del Cagliari. Il primo riguarda la seconda maglia da titolare accanto a Malick Thiaw. A giocarsela sono Pavlovic e Tomori, con il difensore inglese al momento in vantaggio. Sulle fasce ci saranno Emerson Royal e Theo Hernandez. L’altro ballottaggio è quello che riguarda Musah e Chukwueze. Per cercare di aprire gli spazi nella difesa del Cagliari, il nigeriano sembra il favorito, nonostante l'ottima partita di Yunus a Madrid. A centrocampo la solita coppia: Fofana-Reijnders. Alle spalle di Francesco Camarda agiranno sicuramente Pulisic e Leao. Panchina per Abraham, non ancora al top della condizione mentre Jovic non ci sarà.