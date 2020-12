Benevento-Milan, recupera Kjaer: la probabile formazione | Serie A News

Verso Benevento-Milan: si rivedrà Kjaer dopo un mese

BENEVENTO-MILAN ULTIME NEWS – Buone notizie per il tecnico rossonero Stefano Pioli. Il difensore Simon Kjaer, ieri pomeriggio, si è allenato in gruppo nella seduta (facoltativa) andata in scena nel centro sportivo di Milanello. Pertanto, come sottolineato da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, Kjaer è disponibile per Benevento-Milan del prossimo 3 gennaio 2021.

Il centrale, classe 1989, farà dunque il suo ritorno in campo ad un mese esatto di distanza dall’infortunio muscolare patito in Europa League, in occasione dei primi minuti di gara a ‘San Siro‘ tra Milan e Celtic. Smaltita la lesione al retto femorale della coscia destra, Kjaer sarà regolarmente titolare nel Sannio per la sfida contro i giallorossi dell’ex Filippo Inzaghi.

Da valutare le condizioni di Samuel ‘Samu’ Castillejo, uscito dal campo lo scorso 23 dicembre contro la Lazio per un indurimento al flessore, mentre saranno sicuramente assenti Ismaël Bennacer, Zlatan Ibrahimović e Matteo Gabbia. I primi due torneranno intorno alla metà del mese di gennaio, il difensore della Nazionale Italiana Under 21 una quindicina di giorni più tardi.

Considerando che, in occasione di Benevento-Milan, il Diavolo dovrà fare a meno anche dello squalificato Theo Hernández, questa la probabile formazione che si preannuncia per la trasferta dello stadio 'Vigorito', schierata con l'ormai consueto 4-2-3-1, marchio di fabbrica di Pioli: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Saelamaekers, Çalhanoğlu, Rebić; R. Leão.