Calciomercato Milan – Raiola porta un top player in rossonero | News

Calciomercato A.C. Milan: Raiola, che assist al Diavolo per la trequarti!

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mino Raiola, procuratore sportivo, è tra gli agenti più discussi del panorama calcistico internazionale. Spesso, infatti, viene massacrato dai tifosi perché ha la tendenza a spostare un po’ troppo di frequente i calciatori dei quali detiene la procura.

Questo perché, per ogni trasferimento, generalmente Raiola è solito intascare una commissione molto elevata. Quel che è certo, però, è che l’agente di origine campana sa fare davvero bene il suo lavoro. Ultimamente, ad esempio, sta parlando con il Milan per il prolungamento del contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, uno dei suoi assistiti più famosi.

Tutto lascia pensare che si vada verso il rinnovo dell’accordo. Anche se, come di consueto, Raiola cercherà di tirare l’acqua al suo mulino, cercando di strappare le migliori condizioni economiche per il portiere. Lo stesso, ne siamo sicuri, farà allorché ci sarà da discutere del rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimović (scadenza 30 giugno 2021) e del capitano Alessio Romagnoli (30 giugno 2022).

Ma Raiola può avere un ruolo determinante anche per un’altra operazione del calciomercato invernale del Milan. Infatti, secondo quanto riferito da ‘La Stampa‘, il procuratore avrebbe proposto ai rossoneri di prendere un altro calciatore della sua scuderia che, nel prossimo mese di gennaio, vuole cambiare aria per rilanciarsi in grande stile. Si tratta di Federico Bernardeschi, classe 1994, esterno offensivo della Juventus.

Raiola avrebbe contattato Milan ed Olympique Lione per ricollocare l’ex talento della Fiorentina ed avrebbe ricevuto risposte interlocutorie. Ovvero, il giocatore può interessare (Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, è un suo estimatore), ma soltanto con la formula del prestito, viste le ultime stagioni molto negative in bianconero per un giocatore che, pagato 50 milioni di euro, avrebbe dovuto spaccare il mondo.

Nel Milan, Bernardeschi potrebbe andare a rilevare Samu Castillejo nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli qualora lo spagnolo chiedesse di essere ceduto ad uno dei tanti club della Liga che lo stanno corteggiando. TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>