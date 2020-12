Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic, appuntamento in primavera

Calciomercato Milan, le ultime sul rinnovo di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, esattamente come Gigio Donnarumma e Hakan Çalhanoğlu, andrà in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno 2021.

Per quanto concerne il rinnovo del suo accordo con il Diavolo, ci sarà un confronto, nella prossima primavera, che verterà su tanti aspetti: da quello tecnico a quello economico, passando per quello fisico.

Lo ha rivelato il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Ibrahimovic, in più di un’intervista, ha dichiarato come gli manchi molto la sua famiglia, rimasta in Svezia. Per la prima volta da quando gioca a calcio non lo ha seguito e lui, a Milano, è da solo.

Un puzzle, quello sul possibile rinnovo di Ibrahimovic con il Milan, che si comporrà dunque pezzo dopo pezzo nei prossimi mesi. Andranno valutate tutte le componenti prima di giungere ad una decisione.