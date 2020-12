Calciomercato Milan – Difesa, avanza il jolly Simakan | News

Calciomercato A.C. Milan, avanza Simakan per la retroguardia

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Negli ultimi giorni la candidatura di Mohamed Simakan ha sorpassato quelle di Ozan Kabak e Matteo Lovato. Adesso, il francese dello Strasburgo è l’obiettivo numero uno del Milan per rinforzare la propria difesa nel calciomercato di gennaio.

Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Seguito da tempo dall’area scout del club di Via Aldo Rossi, Simakan raccoglie consensi in tutte le aree della società rossonera. Il suo profilo, infatti, risponde ai requisiti richiesti dalla proprietà, il fondo Elliott Management Corporation.

Si tratta, dunque, di un ragazzo giovane (classe 2000), con grandi margini di crescita. Che, oltretutto, può soddisfare le esigenze del tecnico rossonero, Stefano Pioli. A 20 anni, Simakan infatti ha già giocato da titolare una stagione e mezza nello Strasburgo, nella Ligue 1 francese e si caratterizza per essere un vero e proprio jolly difensivo.

Simakan, probabile primo colpo del calciomercato invernale del Milan, è un centrale di ruolo, in grado, però, di offrire un rendimento elevato anche come terzino destro. Variabile, questa, entrata in gioco nella testa dei dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara nel momento delle loro valutazioni.

Nello scorso mese di ottobre, come si ricorderà, Maldini e Massara avevano provato a portarlo al Milan offrendo 12 milioni di euro, ma lo Strasburgo ritenne insoddisfacente la proposta rossonera, valutando il suo gioiello almeno 20 milioni di euro. Ora, però, la situazione potrebbe essere differente.

La squadra alsaziana, infatti, è al quartultimo posto in campionato, con 11 sconfitte in 17 gare, e, pertanto, le pretese per Simakan potrebbero abbassarsi. Da ottobre ad oggi Milan e Strasburgo hanno mantenuto vivi i contatti per Simakan. Ci sarà, però, da pazientare per trovare un accordo economico.

Quello di base tra il Milan ed il giovane calciatore transalpino già c'è, da qualche tempo. Con tutta probabilità sarà lui il rinforzo difensivo tanto desiderato a Milanello e dintorni.