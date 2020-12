GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 29 dicembre 2020

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 29 dicembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con la sfida tra Milan ed Inter, prima e seconda nella classifica di Serie A. Le milanesi ripartono, nelle neve, dopo qualche giorno di vacanza. Con un occhio al mercato. Un difensore, Mohamed Simakan, per il Diavolo; un attaccante, Gervinho, per il Biscione.

In alto, sotto la testata, l’intervista esclusiva con Nicolò Zaniolo, talento della Roma, vicino al rientro in campo dopo la lesione dei legamenti. In basso, ci si interroga su che fine abbia fatto, in casa Juventus, il miglior Paulo Dybala con Fabio Capello che vorrebbe vederlo giocare nel tridente con Cristiano Ronaldo e Álvaro Morata.

