Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma, buone sensazioni | News

Calciomercato Milan, le ultime sul rinnovo di Donnarumma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – I rinnovi di contratto di Gigio Donnarumma e Hakan Çalhanoğlu sono due priorità assolute in casa Milan. Lo ha ricordato il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Andrà, dunque, fatto uno sforzo economico importante per accontentare le richieste dei due ragazzi e dei rispettivi procuratori, Mino Raiola e Gordon Stipic. Assolutamente vietato, per il club di Via Aldo Rossi, perdere a parametro zero i due calciatori la prossima estate.

Ci sono buone sensazioni per quanto concerne il rinnovo di Donnarumma. Il portiere del Milan ha dato mandato a Raiola di fare quello che ritiene giusto fare, ma che sia tutto finalizzato alla permanenza in maglia rossonera. Donnarumma al Milan ed a Milano si sente a casa: non ha mai forzato la mano per andare via e mai lo farà. Probabilmente, per arrivare ad un accordo complessivo, dovrà essere inserita nel nuovo contratto una clausola di rescissione in caso di mancata partecipazione del Milan alla Champions League.

Il Diavolo, però, vorrebbe evitare, magari, in futuro di perdere uno dei migliori portieri al mondo a prezzo di saldo. Quello che è certo, secondo 'Tuttosport', è che Raiola, in origine perplesso sul progetto di rilancio del Milan del fondo Elliott, ora ha ammorbidito la propria visione sui fatti, in quanto i risultati del gruppo di Stefano Pioli parlano molto chiaro. Per il rinnovo di Donnarumma si parla di un ingaggio tra i 7 ed i 7,5 milioni di euro netti l'anno.