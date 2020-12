Calciomercato Milan – Rinnovi Calabria, Romagnoli e Kessié: le ultime

Calciomercato Milan, le ultime su Calabria, Romagnoli e Kessié

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Davide Calabria, Alessio Romagnoli e Franck Kessié, come noto, andranno in scadenza di contratto con il Milan il 30 giugno 2022. Lo ha ricordato il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola.

Attualmente, la società rossonera ha come priorità i rinnovi di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, Hakan Çalhanoğlu e Zlatan Ibrahimović. Una volta, però, sistemate queste questioni, il club di Via Aldo Rossi passerà alla disamina delle situazioni dei calciatori di cui sopra.

Tutti e tre, Calabria, capitan Romagnoli e Kessié hanno già manifestato, a più riprese, la loro intenzione di restare al Milan. Quindi si aspettano, nei prossimi mesi, le proposte ufficiali per il rinnovo dei rispettivi accordi, già abbozzate ai loro agenti.