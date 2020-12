Inzaghi: “Contento per il Milan, lotterà fino alla fine per lo Scudetto” | News

Inzaghi: “Tifosi del Milan, sempre nel mio cuore”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il prossimo 3 gennaio 2021, alla ripresa del torneo di Serie A, ci sarà Benevento-Milan. Sulla panchina della squadra giallorossa siede, come noto, Filippo Inzaghi.

Inzaghi è una gloria del Milan: da calciatore, 300 gare disputare con 126 gol all’attivo e 10 trofei conquistati, tra cui 2 Champions League (2003 e 2007) ed un Mondiale per Club (2007).

Quindi, meno fortunata è stata la sua parentesi da allenatore della Prima Squadra, stagione 2014-2015. Questo, però, non ha intaccato l’amore reciproco che c’è tra Inzaghi ed il Milan, tra Inzaghi ed i supporters del Diavolo.

“Contro il Milan non sarà mai una partita qualunque – ha dichiarato Inzaghi in un’intervista esclusiva su ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola -. Anche se sfidare mio fratello è stato più difficile”.

“Sono contento per il Milan, credo possa lottare per lo Scudetto fino alla fine. E sono felice per i suoi tifosi che resteranno per sempre nel mio cuore e che ogni giornata, ne sono sicuro, si informano del risultato del Benevento“, ha concluso Inzaghi. Calciomercato Milan, Dalot può restare: l’indizio dall’Inghilterra >>>