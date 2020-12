GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 27 dicembre 2020

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 27 dicembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con l’intervista esclusiva con Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan. Il dirigente rossonero parla del futuro del club, della proprietà e delle situazioni più intricate di calciomercato. Su ‘SportWeek‘, settimanale della ‘rosea‘, anche un’intervista a Zlatan Ibrahimović.

Intanto Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento ed ex rossonero, è convinto di come il Milan possa arrivare fino in fondo a lottare per lo Scudetto. In alto, sotto la testata, si parla del mercato dell’Inter, con il possibile scambio tra Leandro Paredes e Christian Eriksen con il PSG.

Inoltre, spazio a Cristiano Ronaldo, autore di 33 gol nel 2020 con la maglia della Juventus. In basso, infine, il Napoli e le sfide che attendono Gennaro Gattuso. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>