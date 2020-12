Calciomercato Milan – Dalot può restare: l’indizio dall’Inghilterra | News

Calciomercato Milan – Dalot può restare: l’indizio arriva dall’Inghilterra | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Non sarà un titolare inamovibile, ma nelle gerarchie della rosa di Stefano Pioli il terzino portoghese Diogo Dalot sta iniziando a conquistare un ruolo sempre più importante e di rilievo. Per via della sua duttilità che lo rende in grado di essere schierato sia a destra che a sinistra, anche se sulla corsia mancina rende decisamente meno, il lusitano ex Porto si è rivelato un’importante risorsa in questa prima parte di stagione, contraddistinta da tante gare ravvicinate tra campionato ed Europa League.

Ad oggi il minutaggio di Dalot è arrivato a quota 649 minuti, suddiviso in 6 presenze in Europa League (540 minuti) e 4 gare in campionato (appena 109). Il portoghese è oggi la prima alternativa a Calabria e Theo Hernandez, costringendo ai margini del progetto uno come Andrea Conti che fino alla passata stagione era un titolare di Pioli. Come detto, dunque, Dalot non sarà un elemento imprescindibile nel gruppo dei titolari, ma ha un’importanza decisiva nell’ambito delle rotazioni settimanali dovute agli impegni di coppa.

Va ricordato, però, che Dalot è arrivato al Milan in prestito secco dal Manchester United. I due club continuano a mantenere i contatti in vista di un possibile riscatto da parte dei rossoneri al termine della stagione. Dalot era arrivato ai Red Devils nel luglio 2018, fortemente voluto dal connazionale José Mourinho. Una volta esonerato il lusitano, Dalot non è mai riuscito ad emergere appiano nel club inglese e in estate il Milan lo ha preso in prestito secco.

Ora però i Red Devils cercano un altro profilo per la fascia destra, che avvicinerebbe molto il possibile riscatto di Dalot da parte del Milan. Secondo “The Athletic”, infatti, l’obiettivo del Manchester United è l’ex Tottenhham Kieran Trippier oggi all’Atletico Madrid. Le cifre di un possibile accordo tra rossoneri e Manchester ancora non sarebbero note, ma i due club dialogano e cercheranno un’intesa nei prossimi mesi. Nel frattempo Dalot dovrà continuare a farsi trovare pronto.

