Milan, Ibrahimovic oggi in Italia. Pioli lo aspetta per metà gennaio | News

Milan, il ritorno di Ibrahimovic. Ecco quando potrà tornare in campo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport’ in edicola, oggi Zlatan Ibrahimovic salirà sul suo jet privato e farà ritorno a Milano. Il Milan, quindi, potrà riabbracciare il suo totem. Anche se, per rivederlo in campo, bisognerà aspettare almeno un altro paio di settimane.

I giorni di vacanza in Svezia, dalla moglie Helena e dai figli Maximilian e Vincent, hanno consentito a Zlatan di ricaricare le batterie e di staccare, inevitabilmente, dai cattivi pensieri che aveva dopo aver rimediato la soffusione emorragica al soleo del polpaccio sinistro che ne ha impedito il rientro in campo dieci giorni fa a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Il Milan di Stefano Pioli ha continuato a vincere anche senza il suo fuoriclasse. Ma, adesso, per cercare di mantenere la vetta della classifica in Serie A e per continuare questo percorso, Ibrahimovic serve più che mai. Una volta atterrato oggi a Milano, Ibrahimovic si sottoporrà al tampone rapido per il CoVid. Poi farà un salto a Milanello per salutare mister e compagni.

In giornata, al massimo domani, effettuerà un controllo medico al polpaccio sinistro. Si capirà, dunque, come procede il suo recupero e quando il Milan potrà schierare di nuovo Ibrahimovic sul terreno di gioco. Come lui, saranno visitati anche gli altri due infortunati rossoneri, Matteo Gabbia ed Ismaël Bennacer.

Sarà il dottor Stefano Mazzoni, responsabile medico del Milan, ad aspettare Ibrahimovic in una clinica nel centro di Milano per svolgere i nuovi esami strumentali che permetteranno, eventualmente, di aggiornare terapie e tabelle di recupero. Ibra puntava a giocare Milan-Juventus del prossimo 6 gennaio 2021, ma è utopia.

Più probabile che l'attaccante scandinavo torni al centro dell'attacco della formazione di Pioli a metà gennaio, o per Milan-Torino del 12 (ottavi di finale di Coppa Italia) o per Cagliari-Milan del 18 (penultima giornata del girone d'andata in Serie A).