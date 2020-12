GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 30 dicembre 2020

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 30 dicembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, in copertina, apre con Zlatan Ibrahimović. L’attaccante svedese sarà ospite fisso del Festival di Sanremo per una settimana, dal 2 al 6 marzo 2021. In quella settimana, però, il Milan giocherà due volte, contro Udinese e Hellas Verona. Come si sdoppierà Zlatan?

Quindi, spazio all’intervista esclusiva con Stefan de Vrij, difensore centrale dell’Inter, che punta a scippare la leadership della classifica di Serie A proprio ai rossoneri. Il mercato nerazzurro, come annunciato dal Presidente Steven Zhang, sarà all’insegna dell’austerity. Tagli ai costi, nessun investimento pesante: Antonio Conte dovrà fare di necessità virtù.

