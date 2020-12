Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (30/12/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, in copertina, apre con Zlatan Ibrahimović. L’attaccante svedese sarà ospite fisso del Festival di Sanremo per una settimana, dal 2 al 6 marzo 2021. In quella settimana, però, il Milan giocherà due volte, contro Udinese e Hellas Verona. Come si sdoppierà Zlatan? Quindi, spazio all’intervista esclusiva con Stefan de Vrij, difensore centrale dell’Inter, che punta a scippare la leadership della classifica di Serie A proprio ai rossoneri. Il mercato nerazzurro, come annunciato dal Presidente Steven Zhang, sarà all’insegna dell’austerity. Tagli ai costi, nessun investimento pesante: Antonio Conte dovrà fare di necessità virtù.

