TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 30 dicembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, mercoledì 30 dicembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con l’intervista a Pierpaolo Marino, direttore generale dell’Udinese, che parla della Juventus. Il dirigente campano ‘spinge’ i bianconeri a riprendere Paul Pogba e Fernando Llorente: la politica dei ritorni, in fin dei conti, ha pagato con Leonardo Bonucci ed Álvaro Morata. Ha inoltre aggiunto di non cedere Rodrigo de Paul a gennaio.

In alto, sotto la testata, spazio al calciomercato del Torino. Granata fortemente interessati a Abdoulaya Touré, classe 1994, centrocampista del Nantes. Alternative, Stanislav Lobotka (Napoli) e Alfred Duncan (Fiorentina). Per l’attacco, piace Gregoire Defrel (Sassuolo). Radja Nainggolan torna al Cagliari, il Milan punta Mohamed Simakan ed altri francesi mentre Sandro Mazzola, in casa Inter, invoca l’arrivo di un vice di Romelu Lukaku.

