Amichevole Arsenal-Milan oggi alle 13:30: ecco le probabili formazioni

Tra i nuovi innesti, però, il solo Zubimendi (mediano della nazionale spagnola ex Real Sociedad) dovrebbe figurare tra i titolari. Noorgard, centrocampista ex Brentford, partirà dalla panchina. In attacco i Gunners si sono da poco assicurati Gyokeres dallo Sporting e Madueke dal Chelsea. Tuttavia, i due non sono in tournée con i nuovi compagni per motivi differenti. Il primo è appena stato acquistato e non ha avuto il tempo materiale di viaggiare per Singapore. Il secondo è in vacanza dopo gli impegni al Mondiale per Club con i Blues.

Arteta dovrebbe proporre in campo una formazione composta dai titolarissimi, schierati nel suo consueto 4-3-3. Ovviamente, durante il corso della gara sono previste parecchie turnazione. Le gambe dei giocatori, infatti, saranno pesanti per via della preparazione fisica in corso.

Il "primo" Milan di Allegri — Massimiliano Allegri reputa già molto importante questo match. Si tratta di un'amichevole ma il blasone e la forza degli avversari impongono da subito grande impegno e sacrificio. Lui lo sa e dovrebbe aver preparato i suoi uomini in questo senso.

Come ampiamente prevedibile, il calciomercato del Milan langue senza gli introiti derivanti dalla qualificazione alle coppe europee. In tournée sono presenti solo due nuovi innesti: Samuele Ricci, che dovrebbe partire dal primo minuto, e Pietro Terracciano, il vice-Maignan. Nelle ultime ore, però, è stato finalizzato il trasferimento di Pervis Estupiñán dal Brighton, terzino sinistro che sostituirà Theo. L'ecuadoriano dovrebbe raggiungere a breve i nuovi compagni. Potrebbe andare in panchina nella prossima amichevole contro il Liverpool. Manca ancora un terzino destro titolare.

Visti i pochi nuovi innesti e alcune assenze (Fofana e Jimenez sono squalificati), le scelte di Allegri sono quasi obbligate. I rossoneri dovrebbero schierarsi con un 4-3-3, pronto a modificarsi in un 3-5-2 in fase di non possesso. C'è grande curiosità nel vedere Leao agire in posizione da numero 9. È La Gazzetta dello Sport a ipotizzare tale ruolo per lui. In rosa, per ora, c'è solo un vero centravanti: Lorenzo Colombo, il quale pare molto vicino a trasferirsi al Genoa. Santiago Gimenez, infatti, è ancora in vacanza e raggiungerà la squadra intorno al 5 agosto.

Le probabili formazioni — Ecco le probabili formazioni, secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba,, Calafiori, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Havertz, Martinelli.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Musah, Bartesaghi; Leao, Pulisic.

In fase di possesso, il Milan potrebbe disporsi con un 4-3-3, in cui Tomori si allargherebbe in posizione di terzino destro e Saelemaekers avanzerebbe sulla linea degli attaccanti, andando a completare il tridente con Leão e Pulisic.