Pagelle Sparta-Milan, i voti di Tuttosport: Dalot sfreccia, Duarte incerto

Pagelle Sparta Praga-Milan 0-1: i voti di ‘Tuttosport’

PAGELLE SPARTA PRAGA-MILAN – Successo esterno, 0-1, del Diavolo in Sparta Praga-Milan di ieri sera e vittoria del Gruppo H di Europa League davanti al Lille. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori rossoneri con le pagelle di ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina.

Pagelle Sparta Praga-Milan, il migliore in campo

Jens Petter Hauge, voto 7: “Terzo gol europeo, il quarto stagionale. E anche questa volta lo fa bellissimo. Tunnel all’avversario, finta di corpo e destro a giro sul secondo palo. Si innamora troppo della conclusione ad arcobaleno nella ripresa con due passaggi a Milan Heča. Ma è sicuramente il migliore in campo”.

Pagelle Sparta Praga-Milan, il giudizio sul mister

Stefano Pioli, voto 6,5: “Con il ‘Milan-2’ ottiene la vittoria del girone, grazie al successo del Celtic contro il Lille. Ottiene le risposte che voleva da alcuni giocatori (Tătărușanu, Kalulu, Dalot e Hauge su tutti) e può guardare con maggiore tranquillità al sorteggio di lunedì”.

Pagelle Sparta Praga-Milan, Tătărușanu decisivo per il primato

Ciprian Tătărușanu, voto 7: “Due parate, ma fondamentali: la prima su Ladislav Krejčí, la seconda, nel recupero, è strepitosa su David Morberg Karlsson e consegna il primo posto al Milan”.

Pagelle Sparta Praga-Milan, che bella risposta dalle ‘seconde linee’

Quattro calciatori rossoneri, secondo il quotidiano torinese, hanno meritato poi un 6,5 in pagella. Su tutti, Pierre Kalulu: “La sorpresa di formazione più grande regala un’ottima prestazione, con belle chiusure difensive e buona personalità”.

Quindi, Diogo Dalot: “Il binario con Hauge è di quelli che mettono paura, perché vanno dentro come la lama nel burro”. Poi, Sandro Tonali: “Prova di personalità per il regista milanista, che prende per mano la manovra della squadra e si concede anche dei tocchi di fino. Segno di una fiducia sempre crescente”.

Infine, Samu Castillejo: “Punge sulla sua corsia, mettendo in difficoltà David Lischka. Heča gli nega il gol dello 0-2 dopo una serpentina in mezzo a tre avversari. Sempre vivo e nel cuore delle azioni rossonere”.

Pagelle Sparta Praga-Milan, una bella sfilza di sufficienze

Voto 6, quindi, per gran parte degli elementi scesi in campo a Praga. Si parte con Andrea Conti (“Prova sufficiente, alla prima da capitano del Milan”), quindi Rade Krunić (“Porta a casa la pagnotta, anche se, nel finale, spreca in ripartenza sbagliando le scelte”) e Daniel Maldini (“Doti tecniche interessanti, ma non deve sparire per così tanto tempo dentro la partita”).

Si conclude, dunque, con Franck Kessié (“Deve dare equilibrio nel finale e lo fa”), Lorenzo Colombo (“Duella con Dominik Plechatý dal punto di vista fisico. Meglio nella ripresa”) e Rafael Leão (“Procura il rosso di Plechatý, sbaglia un paio di scelte in transizione, ma alla fine è una prova che può essere salvata, seppur per i capelli”.

Pagelle Sparta Praga-Milan, la nota dolente

Senza voto la prestazione di Brahim Díaz, entrato nei minuti di recupero. Unica nota stonata della sinfonia rossonera a Praga, per ‘Tuttosport‘, è stato Léo Duarte, voto 5,5: “Si dimentica di Matěj Polidar ad inizio gara, con l’avversario che sbuccia la conclusione verso la porta di Tătărușanu. Ancora lontano dalla forma migliore”. Calciomercato Milan: via Hakan Çalhanoğlu? Già trovato il suo erede. Vai alla news >>>