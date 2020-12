Sparta-Milan, Pioli: “Ecco dove può migliorare Hauge. Un pensiero a Paolo Rossi”

Sparta Praga-Milan: le dichiarazioni di Pioli a ‘Sky Sport’

SPARTA PRAGA-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine di Sparta Praga-Milan, 6^ ed ultima giornata del Gruppo H di Europa League. Queste le dichiarazioni di Pioli:

Su Hauge: “Sta crescendo ancora molto nel modo in cui sta in campo. Siamo contenti delle sue prestazioni. Credo che la sua abilità migliore sia l’uno contro uno. Credo che debba andare meglio anche quando non ha la palla sui piedi. Ha una velocità importante e la deve sfruttare. Sono tante le cose dove può migliorare, ma sta facendo vedere qualità importanti. Bravo il club a prenderlo”.

Sui risultati ottenuti: “Quando comincio una stagione ho sempre avuto fiducia. Siamo un gruppo unito ed è chiaro che era difficile pensare che 6 mesi fa oggi avremmo ottenuto questi risultati. Lavoriamo bene e sono molto soddisfatto perché anche chi ha giocato meno oggi si è fatto trovare pronto. Non avevo dubbi sui miei ragazzi”.

Sulla lotta in campionato: “Non ho il tempo di perdere energie pensando ai nostri avversari, noi pensiamo al nostro percorso. Pensiamo al Parma che è una squadra pericolosa”.

Su Paolo Rossi: “E’ una giornata triste per me oggi. E’ stato un compagno importante per me, persona splendida e generosa. Oggi sono molto dispiaciuto e faccio le condoglianze. Era sempre disponibile ad aiutarti e sorridente”.

