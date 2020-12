Sparta-Milan, Tatarusanu: “Il mio ruolo non è facile. Gigio? Anche lui ha difetti”

Sparta Praga-Milan, le dichiarazioni di Tatarusanu nel post-partita

SPARTA PRAGA-MILAN ULTIME NEWS – Ciprian Tatarusanu, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Sparta Praga-Milan, 6^ ed ultima giornata del Gruppo H di Europa League. Queste le dichiarazioni di

Sulla vittoria: “Partita difficile su un campo complicato, contento della vittoria”.

Su Donnarumma: “Con Gigio e Antonio abbiamo un bel gruppo, cerchiamo di dare tutto. il mio ruolo non è facile, quando gioco tutti si aspettano che io sia come Gigio e non è facile. Oggi penso di aver giocato bene. Se ha un difetto Gigio? Tutti abbiamo difetti, nessuno è perfetto. I difetti non si dicono”.

Su Nelson Dida: “Solo la sua presenza conta tanto, perché quando hai un allenatore dei portieri come lui ti dà tanto. Ma non c’è solo lui, tutti e 3 sono davvero bravi”.

