Pagelle Sassuolo-Milan, i voti del CorSport: Romagnoli da capitano

Sassuolo-Milan 1-2, le pagelle del ‘Corriere dello Sport’

PAGELLE SASSUOLO-MILAN – Vittoria, 1-2, del Milan al ‘Mapei Stadium‘ contro il Sassuolo. Tre punti che consentono al Diavolo di mantenere il primo posto nella classifica di Serie A, con un punto di vantaggio sull’Inter. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori rossoneri nelle pagelle stilate dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola.

Pagelle Sassuolo-Milan, il migliore in campo

Rafael Leão, voto 7: “Inizio pirotecnico con il gol dello 0-1 e l’assist per lo 0-2 di Çalhanoğlu annullato dal V.A.R.. Svaria su tutto il fronte offensivo e fa male”.

Pagelle Sassuolo-Milan, il giudizio sul mister

Stefano Pioli, voto 7: “Maschera le assenze, vince e si tiene il primo posto. Contro la Lazio sarà ancora più in emergenza”.

Pagelle Sassuolo-Milan, ottima prova di Theo, Calha e Saele

Voto 7, quindi, anche per Theo Hernández (“Quando accelera è uno spettacolo: tecnica, velocità e potenza mischiate che annichiliscono Toljan. Suo l’assist per lo 0-2”), Hakan Çalhanoğlu (“Senza Ibra, il leader è lui. Grande azione per la rete di Leão, poi una partita con giocate di qualità e personalità. Prima a sinistra, poi al centro, ma sempre protagonista”) ed Alexis Saelemaekers (“Ha gamba. Dà una mano in fase di non possesso e quando può attacca. Suo il raddoppio e fallisce anche il tris”).

Sassuolo-Milan, molti rossoneri ben oltre la sufficienza

Tanti calciatori del Diavolo, secondo il quotidiano romano, hanno meritato un bel 6,5 in pagella. Si parte con Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma (“A lungo inoperoso, quando è chiamato in causa su Bourabia è strepitoso”), si prosegue con Davide Calabria (“Prima contro Djuričić e poi contro Boga, ha di fronte clienti ostici. Se la cava senza rischiare”).

Avanti, quindi, con Pierre Kalulu (“Seconda di fila da titolare in campionato. Non concede praticamente niente a dispetto dei 20 anni. Giovane da seguire”) ed Alessio Romagnoli (“Respinge una conclusione a botta sicura di Berardi e guida bene la difesa. Prestazione da vero capitano”).

Si conclude, dunque, con Brahim Díaz (“Mette il piede nell’azione dello 0-2 e va in pressing su Bourabia per ostacolare l’impostazione del Sassuolo. Prezioso”).

Pagelle Sassuolo-Milan, spazio alle sufficienze

Voto 6, poi, per Sandro Tonali (“Esce nell’intervallo per un risentimento all’adduttore destro. Fino a quel momento bene soprattutto in interdizione”), Rade Krunić e Franck Kessié (“Partita ordinata, ma un po’ soffre e perde più duelli e palloni del solito. Ammonito, salterà Milan-Lazio”).

Pagelle Sassuolo-Milan, la nota dolente

Jens Petter Hauge, voto 5,5: “Deve chiudere la fascia sinistra, ma stavolta non ha l’intensità giusta. Fallisce lo 0-3 e si apre in barriera agevolando l’1-2 di Berardi”. Mercato Milan, Thauvin si allontana: Maldini cambia obiettivo >>>