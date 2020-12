CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 21 dicembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 21 dicembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘, in copertina, dedica ampio spazio a Rafael Leão, attaccante portoghese che, dopo 6.76” ha spianato la strada ai rossoneri di Stefano Pioli in Sassuolo-Milan 1-2. È il gol più veloce della storia della Serie A, ma non soltanto. Il Milan resta così primo in classifica, mantenendo il punto di vantaggio sull’Inter, vittoriosa 2-1 sullo Spezia a ‘San Siro‘.

In alto, sotto la testata, si parla del 2-0 della Lazio sul Napoli (gol di Ciro Immobile e Luis Alberto) e del pesante tracollo, 1-4, della Roma in casa dell’Atalanta. Per Paulo Fonseca, tecnico giallorosso, “una ripresa da bambini”. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>