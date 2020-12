Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (21/12/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ apre, in prima pagina, con le vittorie di Milan e Inter, rispettivamente contro Sassuolo (in trasferta) e Spezia, entrambe per 2-1. ‘Milan, flash Scudetto’, ha scritto la ‘rosea‘, in riferimento al gol di Rafael Leão, il più veloce nella storia dei Top 5 campionati europei. Diavolo più forte dei guai e delle assenze. Risposta, a ‘San Siro‘, dei nerazzurri grazie ai gol di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, su calcio di rigore. Nel taglio basso, poi, si parla della prestazione delle due squadre romane. Male, molto, la Roma, che, in vantaggio a Bergamo grazie ad un gol di Edin Džeko, si fa poi travolgere (1-4) dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Vince, invece, 2-0 all’Olimpico la Lazio di Simone Inzaghi sul Napoli di Gennaro Gattuso.

