Pagelle Roma-Milan, i voti della Gazzetta: Kjaer è pazzesco

Le pagelle di Roma-Milan 1-2, partita dell'11^ giornata della Serie A 2021-2022. Voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Roma-Milan 1-2, partita dell'11^ giornata della Serie A 2021-2022. Voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Migliore in campo è stato Zlatan Ibrahimovic, voto 8: "Arte che non invecchia, e se il pubblico lo becca il livello si alza. Un gol, un altro annullato, un rigore procurato. Vicino alla versione migliore di se stesso nel Milan bis. Con Zlatan in campo gli equilibri cambiano".

Stesso voto dello svedese, 8, anche per Simon Kjaer: "Un gran recupero su Abraham lanciato a rete e tante altre cose, dall’inizio alla fine. Lanci lunghi perfetti, chiusure da manuale e un salvataggio sulla riga: è l'Ibra della difesa". Quindi, dietro di loro, nelle pagelle di Roma-Milan dello stadio 'Olimpico', troviamo mister Stefano Pioli, voto 7,5: "Mourinho lo aveva elogiato alla vigilia, Maldini lo ha fatto nel prepartita. Tante belle parole non lo confondono: con i terzini ha messo in grande difficoltà la Roma e i suoi piani. Unico neo: forse Leao sostituito troppo presto".

Medesimo voto, 7,5, anche per Davide Calabria: "Subito molto alto e molto propositivo: l’intesa ad alta velocità con Saelemaekers è una delle cose migliori del primo tempo. Fa anche l’attaccante aggiunto col belga terzino". Altri calciatori del Diavolo, poi, sono stati artefici di un buon match e premiati nelle pagelle di Roma-Milan della 'rosea' con un bel 7 in pagella. Si parte con Ciprian Tatarusanu: "Ha un angelo custode di nome Simon che gli copre le spalle anche se gli gioca davanti. Pochi problemi nei primi 45’, un po’ di tensione in dieci. Bravo su Mancini, decisivo su Carles Perez".

Si prosegue con Ismaël Bennacer ("Resta lucido nei momenti di flipper romanista. Sa soffrire e rilanciare l’azione variando i ritmi, giocando largo se gli esterni scappano") e Franck Kessié ("Sciupa una bella azione rubando un pallone che Ibra avrebbe potuto realizzare, ma è un crescendo di corsa ed efficacia. Sul rigore è infallibile, come nei momenti migliori"). Ampia sufficienza, voto 6,5, poi, per altri tre giocatori del Diavolo.

Nello specifico, Fikayo Tomori ("Saluta l’amico Tammy e le cortesie come da copione finiscono prima della partita. Gioca sempre con grande energia, guidato dal maestro Kjaer. Coppia quasi perfetta"), Rafael Leao ("Ha una bella occasione e sbaglia davanti alla porta, quando la centra di classe è in fuorigioco. Ma cresce con la squadra e quando esce si sente") e Sandro Tonali. Sei giocatori rossoneri, poi, prendono la sufficienza piena, voto 6, nelle pagelle di Roma-Milan 1-2 sulla 'rosea'.

Si tratta di Alexis Saelemaekers ("Si fa bruciare da Vina dopo pochi minuti, poi gli prende le misure. Sbaglia spesso per frenesia, ma la sua generosità è benzina buona anche per le incursioni di Calabria"), Rade Krunic ("Il falso dieci stavolta funziona meglio. Con le sue caratteristiche tiene il passo di una squadra condannata a girare sempre al massimo") ed Olivier Giroud ("Mezzora abbondante al posto del trionfatore della serata Ibra. Un buon modo per scaldarsi per la Champions League, ma il Milan ha perso campo e lui non può incidere").

Ma anche di Alessio Romagnoli, Fodé Ballo-Touré ("Entra in campo dopo l’espulsione di Theo Hernandez e vive il momento di maggior sofferenza della squadra, che senza Leao dalla sua parte si abbassa troppo") e Tiémoué Bakayoko ("La condizione cresce, ma non è ancora al meglio e si vede: nel finale si prende qualche rischio"). Infine, voto 5 per il peggiore in campo nella fila rossonere, Theo Hernández: "Scintille con Karsdorp e Zaniolo sin dall’inizio, resiste a lungo da ammonito, ma il Milan sull’altra fascia crea di più. Poi lo strappo decisivo per il rigore che porta al 2-0 e il fallo che lascia il Milan in dieci. Addio derby". Milan, in arrivo un giovane bomber a parametro zero? Le ultime >>>