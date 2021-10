Roma-Milan 1-2 , Pioli: “Quest’anno siamo convinti di poter vincere”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Roma-Milan, partita dell'11^ giornata della Serie A 2021-2022

Sulla partita: "E' giusto aver giocato con personalità, con le nostre idee. Gli avversari sono di qualità, in undici contro undici abbiamo giocato bene, concedendo qualcosa. La squadra però deve giocare queste partite con personalità, nel calcio non si sa mai quando durerà questo momento. Magari diventeremo timorosi, ma sono contento della partita della squadra".

Sulla lettura della gara e su Bennacer: "Ho quattro centrocampisti più Krunic di gran livello. Ho la possibilità di ruotarli un po' di più, perché giocare con questi ritmi non è semplice. Bennacer lo conosco bene: ha queste qualità. Dobbiamo continuare così: siamo in alcuni momenti padroni, in altri ci difendiamo, in altri sistemiamo le cose; l'espulsione ci ha complicato le cose, ma abbiamo stretto i denti e abbiamo portato la vittoria a casa contro un avversario difficile che all'Olimpico non aveva mai perso. Tanti meriti ai miei giocatori".

Se il Milan ha qualcosa in più delle altre: "No, superiore non lo so. L'Inter è la favorita, il Napoli è fortissimo e non credo che la Juve sia fuori dai giochi. L'anno scorso negli scontri diretti sapevamo di dover fare qualcosa di eccezionale, non dico un miracolo ma qualcosa di straordinario. Quest'anno invece siamo più consapevoli di essere una squadra forte che se la può giocare con la nostra mentalità, siamo convinti di poter vincere. L'importante è crederci sempre".