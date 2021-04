Pagelle Milan-Sassuolo, i voti della Gazzetta: Tomori affonda

Le pagelle di Milan-Sassuolo 1-2, gara della 32^ giornata di Serie A disputatasi a 'San Siro'. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri

Daniele Triolo

Le pagelle di Milan-Sassuolo 1-2, gara della 32^ giornata di Serie A disputatasi ieri pomeriggio a 'San Siro'. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Migliore in campo, nella fila del Diavolo, è Hakan Çalhanoğlu, premiato con un 7 in pagella così motivato: "Bel gol che poteva (doveva?) essere fondamentale. È il faro che orienta la squadra. Ballando tra il centro e la fascia, toglie riferimenti. Sfiora il secondo gol. Esce e il Sassuolo sorpassa. Non è un caso".

Voto 6,5, poi, nelle pagelle di Milan-Sassuolo, per Gianluigi 'Gigio' Donnarumma: "Nel primo tempo disarma Boga che gli spunta davanti, nel secondo salva su Haraslin. Poi, però, entra in campo Raspadori, che lo infilza due volte. Con poche colpe". Quindi, sufficienza, voto 6, per il tecnico rossonero Stefano Pioli: "Disegna bene la partita, pressando la costruzione del Sassuolo che soffre in avvio ed accentrando Saelemaekers tra le linee. Forse Calha era stanco, ma la sua uscita ha rimpicciolito il Milan".

Medesimo voto, la sufficienza, nelle pagelle di Milan-Sassuolo per Davide Calabria ("Doma Boga e spinge. Cala alla distanza"), Simon Kjær ("Solita prova da capitano senza fascia che regge il reparto"), Franck Kessié ("Non è la solita furia trascinante, ma porta a casa la pagnotta") ed Alexis Saelemaekers ("Uno dei segreti del buon primo tempo rossonero. Stringe ed assiste le idee di Calha, sorprende il nemico tra le linee").

Quindi, le note dolenti tra i rossoneri. Voto 5,5, per esempio, per Diogo Dalot ("Era partito bene, poi quando Berardi cresce e diventa protagonista va in affanno. Perde Toljan sul primo gol del Sassuolo"), Soualiho Meïte ("In fase di costruzione non offre proprio nulla. Tanta nostalgia di Bennacer"), Ante Rebić ("Per esperienza e cattiveria, il Diavolo si aspettava dal croato il match-point. Doveva essere Ibra") e Mario Mandžukić ("Una ventina di minuti senza lasciare il segno").

Voto 5, infine, nelle pagelle di Milan-Sassuolo per Fikayo Tomori ("Non ha scusanti: Raspadori si gira e lo pianta lì come un palo prima di scagliare il diagonale da tre punti"), Rade Krunić ("Non è riuscito a riempire il vuoto di Calha che legava tra le linee"), e, soprattutto Rafael Leão, giudicato dalla 'rosea' come peggiore in campo. "Pioli prova a metterlo a suo agio avvicinandogli Rebić e muovendogli alle spalle Calha e Saelemaekers. Non vede mai la porta. Ok, non è un 9 ma rabbia, lotta e movimento non sono questioni tattiche".