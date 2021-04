Milan-Sassuolo, Pioli: “La Superlega non ha influito. Ibra? Non è detto recuperi”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport 'al termine di Milan-Sassuolo, match della 32^ giornata di Serie A

Renato Panno

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Milan-Sassuolo, match della 32^ giornata di Serie A svoltosi a 'San Siro'. Queste le dichiarazioni di Pioli: "E' successo che nel calcio ha ragione chi fa un gol di più. Noi abbiamo avuto situazioni in cui potevamo fare meglio con un'altra lucidità. La prestazione è stata positiva, se le partite non le chiudi è così".

Se c'è stanchezza per i tanti infortuni

"Non abbiamo il fiato corto. Gli infortuni fanno parte del nostro momento, di una stagione lunga, ma la squadra oggi ha corso molto bene e tanto. Sfortunati sul primo gol dove la palla è passato sotto sei gambe. E' una delle prestazioni di cui sono più soddisfatto".

Sulla sconfitta

"Bisogna cambiare pagina da adesso. E' chiaro che una sconfitta dà delusione, ma dobbiamo trasformarla in determinazione da mettere in uno scontro diretto (contro la Lazio ndr). Siamo concentrati sugli scontri diretti. Dobbiamo valutare le situazioni dove ancora non siamo precisi".

Sulle parole di Maldini sulla Superlega

"Sull'integrità morale di Paolo non credo che nessuno possa avere dubbi. Se si è espresso così è perché ha tanti valori dentro".

Se la Superlega ha influito sulla sconfitta

"Non ha influito. Non ci siamo fatti distrarre da niente. Noi siamo focalizzati sul nostro obiettivo. Sono cose che non abbiamo deciso noi e non ne abbiamo parlato. L'attacco di De Zerbi? Poi se gli altri hanno preparato altre situazioni non è un problema nostro. Amo la libertà di pensiero e di parola, ma certe volte certe cose meglio non dirle".

Se c'è la paura di non raggiungere la Champions

"La paura non ci appartiene. Se arrivano delle pressioni siamo contenti. Se arrivano vuol dire che abbiamo alzato il livello. Se non riusciremo ad arrivarci non saremo soddisfatti dalla stagione, ma speriamo di riuscirci".

Sulle condizioni di Ibrahimovic

"Zlatan ha avuto un affaticamento al polpaccio. Speriamo che possa recuperare ma non è sicuro come Bennacer e Theo. Speriamo di aver a disposizione più giocatori possibili".