Pagelle Milan-Roma, i voti di Tuttosport: Leão talento, Tătărușanu papera

Pagelle Milan-Roma, i voti di Tuttosport

PAGELLE MILAN-ROMA – ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha stilato le pagelle di Milan-Roma, ‘Monday Night‘ della 5^ giornata di Serie A, gara terminata 3-3 a San Siro tra rossoneri e giallorossi. Il Diavolo è così, sempre primo in classifica, ma ha mancato l’occasione per andare in fuga sulle inseguitrici. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori del Milan secondo il quotidiano torinese.

Pagelle Milan-Roma, il migliore in campo

Zlatan Ibrahimović, voto 7,5 giudicato migliore in campo nella fila rossonere. Questa la motivazione in pagella per la prestazione dello svedese. “In meno di due minuti realizza la sua quinta rete in campionato, consolidando l’intesa con Leão che già gli aveva servito l’assist nel derby. Chiude trasformando il rigore che gli regala la terza doppietta in tre partite”.

Pagelle Milan-Roma, il giudizio sul mister

Stefano Pioli, voto 6,5. Questo il giudizio di ‘Tuttosport‘: “Il suo Milan subisce tre gol e questo è il difetto della serata. Mantiene la leadership, ma con un po’ di maggiore attenzione i rossoneri potevano allungare la fuga. Solo due cambi, ma il motivo non ci è chiaro”.

Pagelle Milan-Roma, che talento Leão!

Rafael Leão, voto 7, ha disputato una gran bella gara. “Ma che talento ha? Peccato che giochi quattro minuti, due per tempo. Nel primo dà l’assist ad Ibrahimović dopo 1’45”, nel secondo mette Saelemaekers davanti la porta dopo 1’50”. Se solo trovasse la continuità, saremmo in presenza di un fuoriclasse assoluto”.

Pagelle Milan-Roma, Kjær e Saelemaekers sorprendono ancora

Simon Kjær ed Alexis Saelemaekers hanno rimediato un 6,5 in pagella. Il difensore danese perché “toglie diverse castagne dal fuoco dall’area rossonera. Monumentale finché non si perde Marash Kumbulla per il gol del 3-3”. Il belga perché “appartiene a quei giocatori che, pur non facendo mirabilie, ogni allenatore vorrebbe però in squadra. Sempre pronto ad aiutare i compagni, è puntuale all’appuntamento con il gol”.

Pagelle Milan-Roma, arrivano le sufficienze

Tre calciatori rossoneri hanno rimediato appena la sufficienza. Voto 6 in pagella, quindi, per Davide Calabria (“Meglio il primo tempo, propositivo, della ripresa, troppo attendista”), Ismaël Bennacer (“Ha avuto serate migliori: troppo basico”) e Franck Kessié (“La luce si accende ad intermittenza”).

Pagelle Milan-Roma, le note dolenti …

Alessio Romagnoli e Hakan Çalhanoğlu, solitamente trascinatori, apparsi sotto tono in Milan-Roma di ieri. Motivo per cui ‘Tuttosport‘ ha dato loro appena 5,5 in pagella. Il capitano perché “è in ritardo sul gol di Edin Džeko. Prima del fischio finale, manca il 4-3 di testa e da ottima posizione”. Il turco perché “non sta benissimo ed il suo apporto è limitato. Si fa vedere sul finire del primo tempo, con una punizione che Antonio Mirante vola a mettere in angolo”. Voto 5 per Theo Hernández, da senza voto le prove di Rade Krunić e Samu Castillejo.

Pagelle Milan-Roma, il peggiore in campo

Milan-Roma, però, ha il suo peggiore. Si tratta di Ciprian Tătărușanu, voto 4 così motivato. “La positività di Gigio Donnarumma lo proietta in campo per il suo esordio stagionale. Non giocava dal 2 febbraio, la scelta di vice Donnarumma non aveva mai convinto e la paperissima su Džeko conferma che nessun ruolo può essere sottovalutato in una squadra che ha ambizioni”. LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA DI MISTER PIOLI >>>