Pagelle Milan-Napoli, i voti di Gazzetta: Tonali, punizioni affilate

Milan-Napoli 0-1: i voti de ‘La Gazzetta dello Sport’

Milan-Napoli, posticipo della 27^ giornata di Serie A, è terminato 0-1 per gli uomini dell’ex rossonero Gennaro Gattuso. Decisiva una rete di Matteo Politano in contropiede al 49′. Ora, per i rossoneri, torna a rischio anche la zona Champions League. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori del Milan nelle pagelle pubblicate da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Pagelle Milan-Napoli, il migliore in campo

Fikayo Tomori, voto 6,5: “Anche se è l’ultimo arrivato, diventa il più autoritario del reparto centrale, schierato accanto al 21enne Gabbia. Sicuro negli uno contro uno dentro l’area, non ha paura degli slalom di Insigne o delle intrusioni di Zieliński. Riesce a fermare gli attaccanti senza rischiare nulla, addirittura nel finale libera con un colpo di tacco. Vista l’emergenza continua anche nel reparto arretrato, la sua prestazione è sicuramente una buona notizia per Pioli”.

Pagelle Milan-Napoli, il giudizio sul mister

Stefano Pioli, voto 6: “Squadra stanca, non chiude bene la settimana dopo Verona e Manchester. Non rischia all’inizio Rebić, gli manca sempre il centravanti, però di solito le assenze avevano anche caricato i rossoneri. Stavolta anche lui può fare poco”.

Pagelle Milan-Napoli, buona prestazione di Donnarumma

Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, voto 6,5: “La parata più importante intorno all’ora di gioco, quando impedisce il raddoppio a Fabián Ruiz ed il Napoli non scappa. Nella prima parte, una respinta in volo su Zieliński. Sul gol battuto dal tiro strozzato”.

Pagelle Milan-Napoli, sufficienti solo in quattro

Voto 6, quindi, per Sandro Tonali: “Preferito a Meïte, quasi copre le spalle a Kessié che dovrebbe avere compiti più assidui di regia. L’altro non è in giornata, lui prende coraggio nella ripresa. Le sue punizioni affilate creano scompiglio nell’area del Napoli”. Ma sufficienza anche per Alexis Saelemaekers (“Entra e porta subito più movimento in avanti”), Brahim Díaz (“Riesce a mettere velocità nella trequarti con alcuni inserimenti”) e Soualiho Meïte.

Pagelle Milan-Napoli, tradiscono Theo e Kessié

Voto 5,5, poi, per Matteo Gabbia (“Non giocava dal 13 dicembre, qualche difficoltà di piazzamento anche quando il Napoli non attacca”), Theo Hernández (“Sul gol è sbilanciato in avanti perché il Milan stava costruendo e non recupera più. Rischia quasi il rosso su Osimhen”) e Franck Kessié (“Sente la stanchezza di Manchester. Errori non da lui: anche sul gol esce male lasciando il Milan in inferiorità”).

Pagelle Milan-Napoli, le note dolenti

Voto 5, a seguire, per Diogo Dalot (“Duello con Insigne: l’avversario passa quasi sempre”), Samu Castillejo (“Non conclude molto in fase offensiva, anticipato nella scena che porta al gol”), Hakan Çalhanoğlu (“Manca la porta nelle due conclusioni del primo tempo, anche sui corner non è preciso”), Rade Krunić (“Troppo passivo in fase offensiva”) e Rafael Leão (“Ci prova senza cattiveria e senza successo. Impreciso in contropiede, manda sul portiere la grande chance nella ripresa”).

Pagelle Milan-Napoli, il peggiore in campo

Ante Rebić, voto 4,5: “L’espulsione per proteste mentre il Milan cerca la rimonta è imperdonabile. E, vista l’emergenza, saltare la prossima gara non aiuta. Entra al posto di Krunić e serve a Leão una palla-gol. Poi Ospina gli para una gran conclusione prima del rosso”. In Spagna scrivono di un’offerta di 30 milioni del Milan per un top player >>>