Pagelle Milan-Atlético Madrid, i voti del CorSport: Brahim Díaz vola

Le pagelle di Milan-Atlético Madrid 1-2, seconda giornata del Gruppo B di Champions League. Voti e giudizi del 'Corriere dello Sport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Milan-Atlético Madrid 1-2, partita della seconda giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Voti e giudizi rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Migliore in campo, nella fila del Diavolo, è stato Brahim Díaz, voto 7,5 così motivato: "In inferiorità fa alla grande il centrocampista puro: vince contrasti e recupera palloni. Paga lo sforzo".

Subito dietro lo spagnolo, nelle pagelle di Milan-Atlético Madrid, troviamo, con voto 7, sia Fikayo Tomori ("Sempre lucido. Tempismo e velocità: così è insuperabile") sia Rafael Leao ("Primo tempo devastante, firma il vantaggio e tiene in scacco tutta la retroguardia spagnola. Sostituito per avere un punto di riferimento in attacco, ma…"). Dietro di loro, con voto 6,5, si attesta il tecnico rossonero Stefano Pioli: "Sarebbe finita diversamente in parità numerica. La sconfitta è immeritata, la qualificazione più lontana, ma la prestazione resta".

Pari merito con l'allenatore, nelle pagelle di Milan-Atlético Madrid di 'San Siro', poi, troviamo, con voto 6,5, anche Mike Maignan ("Capitola due volte senza colpe. Anzi forse rinvia solo il destino"), Theo Hernández ("Per mezzora va all’assalto. Poi si deve riciclare in terzino difensivo e trova preziose risorse"), Ismaël Bennacer ("Gara di sacrificio, ma anche di qualità per come cerca di sfruttare ogni pallone. Sostituito perché non he ha più") e Sandro Tonali ("Andava messo dall’inizio, alla luce del momento di Kessié. Lotta senza mai tirare indietro la gamba").

Tre sufficienze, dunque, ai calciatori rossoneri nelle pagelle di Milan-Atlético Madrid 1-2. Il voto 6, dunque, va a Davide Calabria ("Un paio di sbavature dietro, in mezzo a tanta applicazione"), Alessio Romagnoli ("Si cala nel clima da battaglia. Tante respinte, ma si fa anticipare da Griezmann") ed Alexis Saelemaekers ("Contribuisce all’esibizione rossonera nella prima mezz’ora, poi pensa a difendere"). Iniziano, quindi, le note dolenti in casa Milan, con le prime sentenze negative alle prestazioni di alcuni giocatori.

Voto 5,5, infatti, ad Ante Rebic ("L’errore davanti a Oblak è da matita rossa. Protesta smodata dopo il rosso e si becca l’ammonizione: giustamente sacrificato") ed a tutti i subentrati! Si tratta, quindi, di Alessandro Florenzi ("Non copre su Renan Lodi. Poi spaventa due volte Oblak"), Pierre Kalulu ("Non c’era il fallo di mano"), Fodé Ballo-Touré ("Solo corse inutili") ed Olivier Giroud ("Dovrebbe aiutare a far salire la squadra, invece è disperso là davanti"). Chiude l'elenco Franck Kessié, voto 4 così motivato: "Era il peggiore in campo già prima. Ci aggiunge la leggerezza del secondo giallo. Eccessivo sì, ma perché rischiare?". Milan, via Kessié a zero? Il sostituto da un top club europeo! Le ultime >>>