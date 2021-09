Champions League – Milan-Atlético Madrid 1-2: tabellino e marcatori

Il tabellino completo di Milan-Atlético Madrid, partita della seconda giornata del Gruppo B di Champions League. Dati e numeri di 'San Siro'

Finisce 1-2 a 'San Siro' tra il Milan di Stefano Pioli e l'Atlético Madrid di Diego Pablo Simeone. Prima vittoria per i 'Colchoneros' in questa edizione, seconda sconfitta, invece, per i rossoneri dopo quella di 'Anfield' contro il Liverpool. Peccato, perché nella prima mezzora il Diavolo domina il match, segnando un gol con Rafael Leão (che colpisce anche una traversa). Franck Kessié, però, rimedia due cartellini gialli già nel primo tempo e si fa espellere. Con la superiorità numerica, l'Atlético Madrid prende il comando delle operazioni, pur non creando quasi mai pericoli fino alla fine del match. Segna prima Antoine Griezmann, poi, in pieno recupero, calcio di rigore per gli ospiti (fallo di mano di Pierre Kalulu) e trasformazione di Luís Suárez. Il tabellino completo di Milan-Atlético Madrid 1-2.